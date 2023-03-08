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高屏警破獲詐騙集團求職陷阱 救出3遭拘禁受害者

2023/3/8 14:40
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（中央社記者洪學廣高雄8日電）以麥男為首的詐騙集團涉在網路以高薪誘騙求職者帳戶洗錢，更將被害人囚禁在屏東。高屏警方聯手先在銀行帶回2名車手，後救出3名求職受害者，今天將6名成員依法送辦。

高雄市政府警察局鳳山分局6日下午獲報轄內台新銀行鳳山分行有人準備將帳戶內新台幣135萬元無故轉匯到警示帳戶。經忠孝派出所員警到場追問，發現22歲田姓男子、45歲孫姓女子看到網路求職廣告前往，卻遭詐騙集團拘禁，更被當成車手帶到銀行臨櫃轉出贓款，但銀行外陪同成員見員警到場先一步溜之大吉。

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鳳山警方與高市警局刑警大隊偵六隊、屏東警分局共組專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，連夜將另3名遭拘禁求職被害人從屏東一間汽車旅館救出，並拘提詐騙集團麥姓主嫌及5名共犯到案，全案依違反刑法詐欺罪、妨害自由罪、洗錢防制法等罪嫌移送雄檢偵辦。

警方調查，被害人因求職陷阱落入詐騙集團圈套，結果帳戶不但遭集團作為人頭帳戶還遭拘禁。平時詐騙集團則誆稱投資房地產，誘使被害人匯款，不少人截至警方通知始知受騙。（編輯：孫承武）1120308

#高雄地檢署
#高雄市鳳山警分局
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