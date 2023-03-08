彰化離岸風電平台發現男屍 檢將解剖釐清死因

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彰化縣王功外海一座離岸風機爬梯平台上7日被風電工程船人員發現有一具男性遺體，檢察官8日會同法醫相驗遺體，在死者身上未發現證件及特殊特徵，遺體外觀也未發現致命傷，但全身有遭曝曬痕跡，將擇期解剖以釐清死因。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年3月8日

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（中央社記者蘇木春台中8日電）彰化縣王功外海1座離岸風機爬梯平台上，昨天被風電工程船人員發現有1具男性遺體，檢方今天相驗死者遺體，未發現明顯外傷且未有明顯辨識特徵，將擇期解剖釐清死因。

台中地檢署告訴中央社記者，今天經檢察官會同法醫相驗遺體，死者年齡介於青壯至中年，身上未發現證件及特殊特徵，遺體外觀未發現致命傷，但全身有遭曝曬痕跡，將擇期解剖以釐清死因。

台中海巡隊7日約中午12時30分獲報，位於彰化縣王功外海西方5浬，在1座離岸風機爬梯平台上發現1具男性遺體，死者身高約160公分。由台中海巡隊巡防艇與台電公司「奔娜」風電工程船前往現場處理。

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遺體經由台中海巡隊巡防艇運返台中港並泊靠4D碼頭，後續送往台中殯儀館冰存。全案由海巡隊人員對發現遺體的風電工程船日籍技師進行訪談筆錄，後續報請台中地檢署調查釐清。

海巡人員表示，經清查死者非風電公司員工，離岸風機爬梯平台相當高，一般人要從海上爬到平台相當困難，正調查釐清是否為落海釣客，或是船難事故人員，爬上平台求救的可能。（編輯：張雅淨）1120308