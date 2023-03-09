一刀刺入男友人胸部16公分致死 女子二審判刑11年

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（中央社記者劉世怡台北9日電）桃園鄧姓女子被控與蔡姓友人發生爭執，持刀刺殺男方左胸致死。二審高院今天認定全部刀刃及部分刀柄刺入被害人胸部達16公分，鄧女下手甚重等，依殺人罪判刑11年，可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，鄧姓女子於民國110年7月23日上午7時30分許，在桃園市平鎮區租屋處，與蔡姓男友人發生爭執，憤持家中水果刀刺進蔡男左胸，使蔡男受有深度16公分穿刺傷，造成心臟和左肺受創出血而當場倒地死亡。鄧女於當天晚間6時許向警方報案坦承犯行（自首）。

一審判鄧女9年4月徒刑，經上訴，二審審理後認定，凶刀刀刃長約14公分，朝被害人胸部刺擊1刀，傷口深度達16公分，已將全部刀刃及部分刀柄刺入被害人胸部，顯見下手甚重，且事後又放任被害人傷重倒地不起，甚至外出購物，足認她當時主觀上確實有殺人故意。

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二審指出，原審因認鄧女是因拒絕被害人的求歡而發生爭執，且是基於「殺人不確定故意」，但依相關證據及她是猛力刺擊被害人胸部要害等，可見原審此部分認定有誤。

二審合議庭審酌，鄧女與被害人為性伴侶關係，於雙方發生爭執後，持水果刀刺殺被害人死亡，造成無法回復的損害，並使被害人家屬受有永難弭平傷痛，兼衡鄧女智識程度、犯後自首及試圖與被害人家屬進行調解，終因賠償數額意見分歧而未果等，依殺人罪，判刑11年，全案可上訴。（編輯：方沛清）1120309