苗栗白牌車收180元載送學生 駕駛挨罰10萬吊扣照

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公路總局新竹區監理所苗栗監理站指出，在竹南火車站執行取締白牌車時，查獲萬姓駕駛違規攬客載4名學生；萬男所駕駛的車輛，車主為其母親，他為賺取車資新台幣180元，遭裁罰10萬元及吊扣牌、駕照4個月。（苗栗監理站提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月10日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）公路總局新竹區監理所苗栗監理站指出，在竹南火車站執行取締白牌車時，查獲萬姓駕駛違規攬客載4名學生；萬男為賺取車資新台幣180元，遭裁罰10萬元及吊扣牌、駕照4個月。

苗栗監理站長蘇淑賢今天表示，稽查人員昨天下午會同警方前往竹南火車站針對可疑車輛攔檢，發現白色自小客車載客4名學生至竹南火車站準備下車，經分別訪談乘客及駕駛後，司機辯稱是「載朋友」但無法明確交代乘客身分，乘客則坦承由為恭醫院搭車至竹南火車站，4人共付費車資180元。

蘇淑賢指出，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處新台幣10萬元以上2500萬元以下罰鍰，其非法營業車輛牌照及駕駛人駕照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領。

她說，稽查人員對這名年僅22歲的萬姓駕駛開出10萬元罰單，並吊扣牌照、駕照4個月；稽查人員發現，萬男所駕駛的車輛，車主為其母親，他在得知遭高額裁罰後，神情漠然。

苗栗監理站表示，除自用車輛不得違法經營計程車客運外，若有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照，如此重罰是希望遏止白牌攬客歪風，保障合法計程車駕駛權益。

蘇淑賢說，白牌車駕駛多無職業駕照，且所使用車輛無乘客險及相關保險，搭乘時毫無保障，若發生事故將求償無門，呼籲民眾不要為了一時方便搭乘白牌車。（編輯：戴光育）1120310