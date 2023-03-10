15萬買全台個資 最高檢分案

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）最高檢察署今天表示，有關媒體報導用新台幣15萬買下2300萬人民個資，指涉有不法之徒違反個資法等罪嫌，已蒐集相關資料分案，並發交台北地檢署偵辦，盡速查明案情。

全案起於，去年10月間暱稱「OKE」人士於海外駭客論壇兜售台灣戶役政資料，數量有2357萬2055筆，要價5000美元，並以虛擬貨幣來付款，而「OKE」為取信於買家，也公開20筆資料佐證真實性，並留下Telegram聯絡。

調查局專案小組取得「OKE」所販售完整資料進行研析，證實外洩資料為民國107年4月前的台灣戶役政資料，進一步比對資料欄位、編碼與格式，部分與現有的戶役政系統原始資料有所出入，且非由內政部系統直接外洩。

調查局為查出涉案主嫌所在地與身分，擴大追查其他介接使用戶役政資料的機關，因距今時間久遠，部分資料與數位跡證已未留存。

調查局轉而追查「OKE」所使用的虛擬貨幣電子錢包金流與交易紀錄，發現該錢包為中國籍人士所有，並已完成4筆交易，且曾在中國將虛擬貨幣兌換成實體法幣，已經掌握涉案中國籍人士身分。

最高檢指出，據媒體報導內容，顯示有不法人士可能涉及販售國人個資，涉犯個資法、妨害電腦使用、行使變造準公文書等罪，引起國人不安，已發交給北檢偵辦，以維護資通安全與個人隱私。

北檢表示，調查局先前已針對相同偵查範圍立案偵辦，將把後續延伸案件分給智財專組主任檢察官謝雨青偵辦。（編輯：張銘坤）1120310