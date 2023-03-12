誤認警車為討債集團 毒販敲窗攔偵防車遭逮
2023/3/12 10:08（3/12 10:46 更新）
台中市刑警大隊偵三隊日前查緝涉嫌販毒的王姓男子，王男友人誤認偵防車為地下錢莊討債集團，上前敲窗遭逮，警方一舉逮捕現場4人。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月12日
（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市刑大偵三隊掌握40歲王姓男子涉嫌販毒，日前王男與藥腳進行毒品交易，警方尾隨在後，王男同行友人誤認警方為地下錢莊討債，致電友人集合並上前敲窗，警方一舉逮獲。
台中市刑大偵三隊今天發布新聞稿指出，今年1月中，查緝第3層藥頭後積極向上溯源，依據相關情資進行分析、查證後，循線拘捕涉嫌販賣、轉讓毒品的王姓男子。
警方接獲線報，掌握40歲王男身分、交通工具及密切接觸對象後展開長期跟蒐，王男與45歲藥腳何女交易完毒品離開後，警方見時機成熟遂尾隨在後準備將王男查緝到案。
未料，王男的同行友人41歲熊姓男子因積欠債務神經兮兮，誤將偵防車認為是地下錢莊派員來討債，打電話叫其他友人至指定地點集合。
王男一群4人會合後，走向偵防車敲車窗要求車內員警下車理論，警方下車後出示證件表明身分，王男自投羅網深知難逃，趁員警不注意將身上毒品海洛英1.55克、安非他命15.74克丟棄路旁，企圖湮滅證據。
員警眼尖發現即時阻止，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。（編輯：方沛清）1120312
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