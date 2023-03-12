誤認警車為討債集團 毒販敲窗攔偵防車遭逮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市刑警大隊偵三隊日前查緝涉嫌販毒的王姓男子，王男友人誤認偵防車為地下錢莊討債集團，上前敲窗遭逮，警方一舉逮捕現場4人。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市刑大偵三隊掌握40歲王姓男子涉嫌販毒，日前王男與藥腳進行毒品交易，警方尾隨在後，王男同行友人誤認警方為地下錢莊討債，致電友人集合並上前敲窗，警方一舉逮獲。

台中市刑大偵三隊今天發布新聞稿指出，今年1月中，查緝第3層藥頭後積極向上溯源，依據相關情資進行分析、查證後，循線拘捕涉嫌販賣、轉讓毒品的王姓男子。

警方接獲線報，掌握40歲王男身分、交通工具及密切接觸對象後展開長期跟蒐，王男與45歲藥腳何女交易完毒品離開後，警方見時機成熟遂尾隨在後準備將王男查緝到案。

未料，王男的同行友人41歲熊姓男子因積欠債務神經兮兮，誤將偵防車認為是地下錢莊派員來討債，打電話叫其他友人至指定地點集合。

王男一群4人會合後，走向偵防車敲車窗要求車內員警下車理論，警方下車後出示證件表明身分，王男自投羅網深知難逃，趁員警不注意將身上毒品海洛英1.55克、安非他命15.74克丟棄路旁，企圖湮滅證據。

員警眼尖發現即時阻止，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。（編輯：方沛清）1120312