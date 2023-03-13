雲林議長沈宗隆涉綠能弊案交保 檢方提抗告

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）雲林縣議長沈宗隆等人涉收受達德集團賄賂，檢方聲押6人，雲林地方法院裁定達德集團潘姓前執行長收押，沈宗隆等5人交保；雲林地檢署認為沈宗隆和鍾姓包商有串證滅證之虞，今天提出抗告。

雲林地檢署日前偵辦綠能弊案，達德集團在雲林縣設立風機發電，尋求沈宗隆及縣議員王又民、許留賓、黃文祥支持，協助達德集團向縣府取得相關公文，以工程款夾帶賄款方式，透過下包廠商、白手套，交付逾新台幣2600萬元。

檢方9日傳喚相關人等，並認為沈宗隆等6人有串供之虞向法院聲押，法院10日裁定，沈宗隆等5人以6萬元到200萬元不等金額交保，潘姓前執行長收押。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今天告訴中央社記者，承辦檢察官收到裁定書後，認為王又民和游姓姊妹等3人有交代案情，無抗告必要，但沈宗隆和鍾姓包商有串證、滅證和逃亡之虞，且違反貪污治罪條例嫌疑重大，有羈押必要，因此下午向台灣高等法院台南分院提出抗告。

朱啟仁指出，沈宗隆和鍾姓包商在審理過程中未完整交代案情，且此案屬於重大刑案，法院卻由法官單獨審理未經合議庭審理，也沒有完整交代不予羈押的理由，相當不合理。

雲林地檢署強調，相關被告涉嫌收賄、行賄的證據明顯且穩固，違反貪污治罪條例嫌疑重大，又有串證之虞，有羈押的必要，檢方才會聲請羈押。（編輯：謝雅竹）1120313