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雲林議長沈宗隆涉綠能弊案交保 檢方提抗告

2023/3/13 17:04
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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）雲林縣議長沈宗隆等人涉收受達德集團賄賂，檢方聲押6人，雲林地方法院裁定達德集團潘姓前執行長收押，沈宗隆等5人交保；雲林地檢署認為沈宗隆和鍾姓包商有串證滅證之虞，今天提出抗告。

雲林地檢署日前偵辦綠能弊案，達德集團在雲林縣設立風機發電，尋求沈宗隆及縣議員王又民、許留賓、黃文祥支持，協助達德集團向縣府取得相關公文，以工程款夾帶賄款方式，透過下包廠商、白手套，交付逾新台幣2600萬元。

檢方9日傳喚相關人等，並認為沈宗隆等6人有串供之虞向法院聲押，法院10日裁定，沈宗隆等5人以6萬元到200萬元不等金額交保，潘姓前執行長收押。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今天告訴中央社記者，承辦檢察官收到裁定書後，認為王又民和游姓姊妹等3人有交代案情，無抗告必要，但沈宗隆和鍾姓包商有串證、滅證和逃亡之虞，且違反貪污治罪條例嫌疑重大，有羈押必要，因此下午向台灣高等法院台南分院提出抗告。

朱啟仁指出，沈宗隆和鍾姓包商在審理過程中未完整交代案情，且此案屬於重大刑案，法院卻由法官單獨審理未經合議庭審理，也沒有完整交代不予羈押的理由，相當不合理。

雲林地檢署強調，相關被告涉嫌收賄、行賄的證據明顯且穩固，違反貪污治罪條例嫌疑重大，又有串證之虞，有羈押的必要，檢方才會聲請羈押。（編輯：謝雅竹）1120313

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沈宗隆
雲林綠能弊案 涉案議員盼調議事廳影帶還清白雲林縣議長沈宗隆等人涉綠能弊案交保 檢方不排除抗告
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