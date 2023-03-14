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質疑證人說法前後不一 林姿妙律師聲請調監視畫面

2023/3/14 14:45（3/14 15:11 更新）
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宜蘭縣長林姿妙（前）涉貪污等4案，法院14日再度開庭。林姿妙開庭前受訪時說，人在做、天在看、坦坦蕩蕩，相信法官會還她清白，銀行帳戶也都是正當、正常。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 112年3月14日
宜蘭縣長林姿妙（前）涉貪污等4案，法院14日再度開庭。林姿妙開庭前受訪時說，人在做、天在看、坦坦蕩蕩，相信法官會還她清白，銀行帳戶也都是正當、正常。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 112年3月14日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪污等4案，法院今天再度開庭。林姿妙辯護律師說，廉政官當初陪證人在地檢署偵訊室外休息後，證人事後翻供，聲請調閱偵訊室外走廊的監視器畫面。

檢方強調，這些監視器畫面沒有聲音難以釋疑，且涉及個人資料保護法，不宜調閱。

林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與宜蘭縣政府團隊等涉及貪污、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌，去年8月23日被宜蘭地方檢察署起訴，並建請法院從重量刑後，院方今天針對其中財產來源不明、洗錢罪嫌，再度召開準備程序庭，傳喚林姿妙等被告出庭。

檢方起訴書指出，林姿妙自99年3月1日起擔任羅東鎮長，及自107年12月25日起擔任縣長到去年8月，除每月新台幣3萬元的租金收入及每月薪資所得約15萬元外，並無其他收入，但有不當收入近7845萬元。林姿妙為規避洗錢防制法規定，向他人借用帳戶洗錢，並指示張姓助理處理。

林姿妙在第1次準備程序庭時曾表示，檢方所指的洗錢與財產來源不明罪嫌，只是單純借貸關係，屬債務循環，金錢往來都很清楚。

林姿妙今天在開庭前受訪時說，人在做、天在看、坦坦蕩蕩，相信法官會還她清白，銀行帳戶也都是正當、正常。

林姿妙辯護律師在庭上強調，林姿妙過去的財產沒有明顯增加，沒有涉犯財產來源不明、洗錢罪嫌。

律師也指出，這起案件在檢廉調查時，廉政官一度陪同帳戶提供者等證人在地檢署偵訊室外休息，但證人之後卻做出跟之前完全不同證述，因此聲請調閱偵查庭外走廊監視器畫面。

檢方表示，這類監視器只有畫面無聲音難以釋疑，屆時請證人在審理庭說明就可，且畫面中有其他無關人等影像，恐違反個資法，不宜調閱。

地院表示，將斟酌雙方意見，決定是否調閱。（編輯：李錫璋）1120314

#林姿妙
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林姿妙
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