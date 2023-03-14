花蓮秀林鄉代賴偉翔酒駕累犯撞路人肇逃 躲喪家遭送辦

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花蓮縣秀林鄉民代表賴偉翔2022年才因酒駕遭吊銷駕照，14日上午竟再度酒駕且撞傷路人逃逸。警方循線在附近找到呼呼大睡的賴偉翔，依法將他送辦。圖為肇事黑色自小客車。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年3月14日

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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）花蓮秀林鄉民代表賴偉翔去年才因酒駕遭吊銷駕照，今天上午再度酒駕且撞傷路人後逃逸，警方在鄰近喪家找到呼呼大睡的賴男，經酒測高達1.24mg/L，依公共危險等罪嫌將賴男送辦。

高姓女子上午8時許走在花蓮秀林鄉秀林村路邊，遭行經黑色車輛右後照鏡撞傷，高女跌坐在地、左膝挫傷，駕駛未下車查看後就離開。現場目擊民眾報案，將高女送醫治療。

圖為花蓮秀林鄉民代表賴偉翔。（圖取自花蓮秀林鄉民代表會網頁shlin.gov.tw）

警方到場後不見肇事者，經民眾指認方向及特徵，在部落內一處喪家內找到呼呼大睡的賴偉翔。賴偉翔警訊坦承當時正要趕往喪家弔唁「感覺車子有碰撞到」，一時太緊張不知道該怎麼辦就繼續把車開走。

警方初步調查，39歲的賴偉翔去年才因酒駕遭吊銷駕照；今天涉肇事逃逸，經現場酒測值高達1.24mg/L，全案依公共危險罪酒駕肇事致人受傷逃逸等罪移送花蓮地方檢察署偵辦。檢方訊後認為事證明確，訊後諭知被告請回。

賴偉翔的母親是秀林鄉前鄉長李春風，任內因賄選遭解職；賴偉翔是秀林鄉第3選區新科代表，選區包括水源村、銅門村及文蘭村。（編輯：孫承武）1120314