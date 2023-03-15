台中3歲女童疑遭虐傷 涉案無照保母10萬元交保

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（中央社記者蘇木春台中15日電）台中市無照曾姓保母疑因不耐受托的3歲女童頑皮淘氣，涉嫌與丈夫鄭男毆打女童，造成女童身上多處瘀傷；檢方偵辦後，今天諭知曾女以新台幣10萬元、鄭男8萬元交保。

台中地檢署今天告訴中央社記者，有關太平區保母疑似虐童一案，今天經檢察官複訊後，認定曾女與鄭男涉嫌重大，但無羈押必要，諭知曾女以10萬元、鄭男8萬元交保。

檢警查出，一名3歲女童的父母因工作緣故，於今年3月起將女童送托38歲曾姓保母24小時全日照顧；13日上午女童由保母送至幼兒園時，園方教師發現女童頭部及手腳多處瘀傷，立即將女童送醫檢查，經院方檢查後立即通知警方處理。

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檢警指出，全案疑因女童頑皮淘氣，曾女便與44歲丈夫鄭男利用抓耙子等物品毆打女童，造成女童身上多處瘀傷，女童父母得知後，對曾女與鄭男提出傷害罪及違反兒童及少年福利與權益保障法等告訴，全案移送台中地檢署偵辦。

台中市政府社會局指出，女童現由父母接回照顧，女童家屬已提出告訴，且曾女沒有向社會局登記，並未取得居家式托育服務登記證書，為違法收托，社會局將依兒少權法開罰。（編輯：陳仁華）1120315