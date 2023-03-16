詐欺集團媒介人頭帳戶拘禁被害人 2人收押

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）朱姓女子與張姓男子等6人涉嫌媒介人頭帳戶供詐欺集團洗錢，並拘禁人頭以防黑吃黑。警方今天表示，查獲6人依加重詐欺、洗錢防制法、妨害自由移送；其中，朱、張2人遭收押。

新北市土城警分局今天發布新聞表示，這起詐欺案緣起於張姓男子向廣福派出所報案，指稱其兒子疑似積欠他人債務遭人擄走，報請協尋；結果，警方追查赫然發現其兒子竟然是詐欺集團重要成員，偵辦結局大翻轉。

土城警分局偵查隊長薛光明接受中央社記者電訪表示，張父於1月初向警方報案指稱，在兒子失蹤前，他有看見兒子與不明人士碰頭談事情，懷疑為債務問題遭擄走。

警方不敢大意，立即成立專案小組偵辦，未料，1個多小時後，就以電話與23歲的張男聯繫，並在土城一家飲食店帶回張男製作筆錄。但釐清案情過程，張男支支吾吾、言詞閃爍，說法不符常理；因此，深入追查赫然發現張男涉嫌以高額報酬利誘他人，媒介提供人頭帳戶給詐欺集團。

薛光明分析，詐欺集團的結構，除首腦外，包括負責媒介人頭帳戶的「取簿手」、負責與被害人接觸詐騙匯款的「機房電腦手」、負責小額提領贓款的「車手」、及將大額詐欺贓款轉換成虛擬貨幣洗錢的「水房」。

警方說，張男負責「取簿手」媒介人頭帳戶提供行騙，且這些帳戶都作為層層轉帳洗錢的第3層、第4層帳戶，以製造斷點規避成為警示帳戶；被害人受高額代價誘惑，當出借人頭帳戶時，會遭管控行動以防帳戶鉅款遭黑吃黑。

警方說，循線偵辦發現，張男媒介的2名人頭帳戶贓款有新台幣470萬餘元，被害人曾於去年12月底至今年1月初，遭拘禁在台北市中山區的旅館內，10餘天來，不斷移轉拘禁處所，以躲避警方查緝。

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警方說，除張男外，循線掌握負責媒介帳戶與拘禁被害人的「取簿手」有22歲的朱女等5人。專案小組於3月14日拘提查緝5人到案，依加重詐欺、洗錢防制法、妨害自由等案，將包括張男在內的6人，移送新北檢偵辦。偵訊後，朱女與張男目前已遭收押。

土城警分局提醒，詐騙集團常稱可幫忙申請貸款，或以包吃包住、打工度假等假借名義，強調只要攜證件、存摺提款卡，就可輕鬆工作、獲取高薪等利誘招攬人頭帳戶。實際上，人頭會遭詐騙集團控制行動自由，暴力迫害，危害自身安全，甚至淪為共犯。（編輯：方沛清）1120316