壓制幫派高調辦春酒 警政署專案掃黑查獲109人

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警政署刑事局17日在台北舉行「防治幫派公開活動臨檢及掃黑行動」成果記者會，警政署長黃明昭（中）率刑事局局長李西河（左2）、副局長陳明君（左）、邱紹洲（右2）與主任祕書蔡燕明（右）等人說明案情。中央社記者張新偉攝 112年3月17日

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（中央社記者劉建邦台北17日電）幫派日前大陣仗舉辦春酒引議，警政署執行第1階段專案，查獲竹聯幫等共109人，其中明仁會18人，警政署長黃明昭今天表示，專案查獲包含參加春酒的明仁會成員，有3人被羈押。

刑事局上午召開記者會說明掃黑打詐肅槍專案成效，警方從8日至今已查獲竹聯幫、天道盟、太陽聯盟等幫派成員共109人，竹聯幫共33人遭逮、其中明仁會18人，共搜出32.42公斤毒品、37把各式槍械等贓證物。

黃明昭在會中指出，幫派高調辦大型宴會是公然挑戰公權力，決不容忍，警方透過擴大臨檢、掃黑等專案行動展現強勢執法態度，並強力約制幫派舉辦豪奢春酒及大型餐宴歪風。

他表示，警方執行掃黑專案期間，約制幫派進而讓幫派取消9場大型餐宴，其中以竹聯幫6場最多，至今沒有任何幫派再以春酒名義舉辦大型公開活動。

黃明昭說，警方另針對竹聯幫明仁會近年不法行為實施聚焦打擊，從民國109年至今，移送55件530人，且人數逐年遞增，提醒黑幫不要認為表面奢華行為就忽略後續要付出的代價。

他指出，針對明仁會參加春酒的幫派分子，已要求刑事局及台北市警局組專案小組偵蒐包含金流來源等，對於幫派以春酒辦餐會等大型公開活動，警方將加強蒐報，作為佐證事實，提供院檢審理羈押及認定犯罪組織的證據。

黃明昭說，這次掃黑專案中，由台北市刑警大隊緝獲明仁會暴力及網路博弈案，警詢後依法移送明仁會萬華分會林姓男子等3人，3人都遭羈押，其中林男及1名小弟有參與春酒。

他表示，呼籲飯店業應善盡企業社會責任，全力配合政府維護治安、掃蕩幫派，也持續要求各警察局貫徹掃黑專責隊，全力清剿幫派犯罪，並持續執行防制幫派公開活動及掃黑專案。

竹聯幫明仁會、旭仁會及天道盟太陽聯盟日前陸續舉辦春酒刻意壯大聲勢惹議，黃明昭8日指示刑事局結合台北市警察局成立專案小組，全力蒐報掃蕩幫派組織。（編輯：戴光育）1120317