苗栗砂石車擦撞左轉轎車失控翻覆 駕駛命大輕傷

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苗栗縣三義鄉義里大橋下路段17日發生車禍，一輛砂石車在路口擦撞對向左轉的自小客車後失控側翻，所幸駕駛均僅輕微擦傷，滿地砂石歷時3小時清除完畢。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月17日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣三義鄉義里大橋下方路段今天發生車禍，1輛砂石車路口擦撞對向左轉自小客車後失控側翻，滿地砂石歷時3小時清除完畢，所幸駕駛均僅輕微擦傷，事故責任待警方釐清。

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苗栗縣警察局苗栗分局指出，事故發生在上午10時許，楊姓女子駕駛白色自小客車沿縣道140線左轉往鯉魚潭水庫方向，才剛轉彎不久即遭對向由南往北直行的砂石車撞擊車尾，砂石車往前滑行數十公尺後失控側翻，車斗載運砂石散落一地。

員警到場後協助救護傷者，所幸楊女與砂石車黃姓駕駛均僅輕微擦傷未送醫；翻覆砂石車經大型拖吊車吊掛及推土機具清理路面砂石，歷時約3個小時排除事故現場。警方調查，兩車當時號誌為綠燈，經酒測雙方駕駛均無酒駕情事，詳細事故原因及肇責尚待進一步釐清。（編輯：孫承武）1120317