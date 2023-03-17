彰化輕航機墜機2死 負責人待調查結束對外說明

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰化順風飛行俱樂部發生墜機意外造成2死，彰化地檢署檢察官會同運安會人員今天進入意外現場調查，也將訊問負責人饒自強等人；饒自強則說，等調查告一段落，才會對外說明。

位於彰化縣溪州鄉的順風飛行俱樂部，昨天下午發生墜機意外造成2死，死者為18歲的日籍高中生及俱樂部林姓教練，2名死者家屬上午前往彰化市立殯儀館處理後事。

台灣彰化地方檢察署檢察官陳鼎文也會同法醫前往殯儀館，先和死者家屬碰面製作筆錄，隨即進入解剖室相驗解剖死者確認死因，解剖結束後，檢察官又趕到順風飛行俱樂部和國家運輸安全調查委員會人員會合，了解意外發生經過。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒接受中央社記者電訪時指出，承辦此案的檢察官除將和運安會人員一起了解事故發生原因外，也會針對其他證據調查。

據指出，檢察官除進入現場調查外，也將訊問順風飛行俱樂部負責人饒自強及在場員工，對於媒體流傳一段墜機意外影片，檢方也將檢視影片內容及了解來源。

彰化溪州鄉長江淑芬轉述饒自強的說法指出，意外發生後，檢方及運安會人員都在調查，現階段不便對外發言，等調查告一段落，才會整理相關資料對外說明。

順風飛行俱樂部負責人饒自強曾擔任空軍飛官及民航機師，後來又開設產後護理之家及醫美診所，去年創設順風飛行俱樂部，引進鯊魚競賽機，開設飛行體驗以及一對一飛行教學等課程。（編輯：郭諭儒）1120317