反萊豬醫師蘇偉碩控陳時中涉誣告 不起訴確定

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（中央社記者劉世怡台北20日電）多次發表萊劑恐危害健康言論的醫師蘇偉碩遭衛福部告發涉違反食安法獲不起訴後，他控告時任衛福部長陳時中等人涉誣告。北檢認定罪嫌不足不起訴，蘇男聲請再議，高檢駁回確定。

全案起源於，含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）美豬於民國110年元旦開放進口前，蘇偉碩多次在網路社群、立法院公聽會等場域發表萊豬恐危害健康言論，衛福部認定相關言論為不實訊息，依違反食品安全衛生管理法向警政署告發。

去年6月間，高雄地檢署認定蘇偉碩的言論雖有錯誤、過度延伸，但蘇偉碩以醫師身分提醒大眾注意人體健康並曾公開澄清部分數據錯誤，難認全然惡意，不足以造成重大損害，處分不起訴。

蘇偉碩獲不起訴後，去年7月間要求時任衛福部長陳時中及食藥署長吳秀梅道歉未果，蘇偉碩向台北地檢署按鈴控告陳時中等2人涉犯誣告罪嫌。

北檢表示，衛福部為食品安全主管機關，就蘇偉碩部分錯誤言論可能引發民眾恐慌，才發布新聞稿澄清並告發，因此並非全然無據，也非憑空捏造，不構成刑法誣告罪，且沒有傳喚陳時中、吳秀梅的必要，因此處分不起訴。

蘇男不服北檢處分，向台灣高檢署聲請再議。高檢日前認定原處並無違誤，日前駁回，全案確定。

另外，蘇偉碩認為陳時中、吳秀梅虛構他有違法犯意，進而造成他的名譽、時間損失，向2人提起民事訴訟並求償新台幣100萬元，全案仍在台北地院審理中。（編輯：戴光育）1120320