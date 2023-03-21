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砂石車追撞遊覽車大貨車 蘇花交通中斷逾1小時

2023/3/21 17:27
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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）台9線蘇花公路崇德隧道前今天下午發生砂石車疑未保持安全距離，追撞前方載客的遊覽車及大貨車事故，僅砂石車張姓駕駛受傷，雙向交通中斷逾1小時後，恢復正常通行。

新城警分局交通組長吳俊義今天接受媒體聯訪指出，一輛載著39人的遊覽車由蘇花公路北往南方向行駛，行經台9線163.3公里處時，因對向有大貨車通行，遊覽車放慢速度，後方砂石車未保持安全距離，反應不及，追撞遊覽車及大貨車。

砂石車卡在大貨車及遊覽車中間，造成雙向交通中斷，砂石車張姓駕駛因車頭變形，受困車內。警方到場時，通知救護車及拖吊車到場，使用機具將張男救出，送往慈濟醫院治療，僅腳部擦傷，另外2輛車無人受傷。

吳俊義指出，警方對3名駕駛實施酒測，酒測值均為0，且均有合格駕照，詳細肇事原因仍待釐清。

吳俊義表示，這起車禍造成南北雙向回堵約5公里，事發後50分鐘實施單線雙向放行，下午4時30分恢復雙向通行。警方呼籲，山區道路起伏大且車道狹窄，務必保持安全距離，注意車前狀況，避免事故發生。（編輯：謝雅竹）1120321

#吳俊義
#新城警分局交通組長
#車禍
吳俊義
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