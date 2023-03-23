台61線槽車事故駕駛不治 白沙屯段恐封閉至晚間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）台61線北上111.2公里白沙屯路段今天發生載運甲醇的槽車翻覆起火，駕駛送醫搶救宣告不治。公路總局表示，因甲醇延燒至路面，若評估需進行修復工程，該路段恐封閉至晚間。

苗栗縣消防局上午9時30分許接獲通報，台61線北上112公里、白沙屯匝道附近發生槽車翻覆起火，消防隊員趕往查看，發現車頭與槽體已經分離，車上載運的甲醇外洩並起火燃燒，陸續增派多個分隊前往支援。

搶救人員到場時，槽車張姓駕駛（46歲）倒臥車外，大腿開放性骨折，緊急由救護車送往通霄光田醫院救治，經搶救後，傷重宣告不治。

消防局第2大隊大隊長洪嘉佑指出，甲醇為工業用酒精，外洩後順著北上車道流到南下路段，更滲透至道路兩旁的雜草農地，火勢一發不可收拾，因無法用水撲滅，改以泡沫覆蓋撲滅火勢。由於槽體內仍有剩餘甲醇，持續在場警戒，待運安會、檢方勘查事故現場後放行，才能加以抽取清空殘餘化學物質，以便後續清理事故現場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

苗栗縣警察局交通隊副隊長邱永豐表示，該路段因事故暫時雙向封閉，立即派員疏導管制車流，請用路人在白沙屯匝道下，改道台1線往北續行；南下車輛則提前由後龍匝道下，沿台6線右轉台1線接續南下續行。

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段段長陳禎康告訴中央社記者，事故現場除中央分隔島有撞擊痕跡、防眩板損毀外，因甲醇溢流高溫延燒，需進一步評估路面受損情形，截至下午1時20分，先開放北上車道的側車道通行，如需進一步辦理路面修復工程，該路段恐持續封閉至晚間。（編輯：方沛清）1120323