更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1、2月小7開出3張千萬獎 最低僅花36元買御飯糰
首頁 / 社會

台61線槽車事故駕駛不治 白沙屯段恐封閉至晚間

2023/3/23 13:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）台61線北上111.2公里白沙屯路段今天發生載運甲醇的槽車翻覆起火，駕駛送醫搶救宣告不治。公路總局表示，因甲醇延燒至路面，若評估需進行修復工程，該路段恐封閉至晚間。

苗栗縣消防局上午9時30分許接獲通報，台61線北上112公里、白沙屯匝道附近發生槽車翻覆起火，消防隊員趕往查看，發現車頭與槽體已經分離，車上載運的甲醇外洩並起火燃燒，陸續增派多個分隊前往支援。

搶救人員到場時，槽車張姓駕駛（46歲）倒臥車外，大腿開放性骨折，緊急由救護車送往通霄光田醫院救治，經搶救後，傷重宣告不治。

消防局第2大隊大隊長洪嘉佑指出，甲醇為工業用酒精，外洩後順著北上車道流到南下路段，更滲透至道路兩旁的雜草農地，火勢一發不可收拾，因無法用水撲滅，改以泡沫覆蓋撲滅火勢。由於槽體內仍有剩餘甲醇，持續在場警戒，待運安會、檢方勘查事故現場後放行，才能加以抽取清空殘餘化學物質，以便後續清理事故現場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

苗栗縣警察局交通隊副隊長邱永豐表示，該路段因事故暫時雙向封閉，立即派員疏導管制車流，請用路人在白沙屯匝道下，改道台1線往北續行；南下車輛則提前由後龍匝道下，沿台6線右轉台1線接續南下續行。

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段段長陳禎康告訴中央社記者，事故現場除中央分隔島有撞擊痕跡、防眩板損毀外，因甲醇溢流高溫延燒，需進一步評估路面受損情形，截至下午1時20分，先開放北上車道的側車道通行，如需進一步辦理路面修復工程，該路段恐持續封閉至晚間。（編輯：方沛清）1120323

#台61線
#台1線
#槽車
洪嘉佑
苗縣前遠雄園區預定地火警 延燒逾24小時已控制
邱永豐
苗栗縣大湖湧採草莓人潮 警管制道路疏導車流
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族