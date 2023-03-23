前文資局科長施壓廠商收賄857萬 遭判刑3年8月

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）曾任文資局水下資產科長的蕭銘彬涉向開發商施壓，讓特定公司承包水下文資報告，另在辦理採購水下儀器等標案時讓業者得標，共計收賄857萬元，地院今天依貪污罪判蕭男徒刑3年8月。

除蕭銘彬遭判刑外，同案被告業者譚順倫被判徒刑2年、緩刑3年，其餘4名被告則被判緩刑3年，向公庫支付新台幣40萬元。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，蕭男自民國104年5月至105年11月，擔任文化部文化資產局古物遺址組水下文化資產科長，得知離岸風電開發商進行開發前，需提出水下文化資產調查報告送審議通過，才能進行開發。

蕭男主動邀約盟帝公司副總經理譚男洽談撰擬調查報告一事，由蕭男出面向各開發商施壓或推薦調查報告得委由盟帝公司撰擬，另提供參考資料及協助校對調查報告內容，也向開發商暗示報告需由盟帝公司撰擬，否則不易通過審查或遭退件，盟帝公司收到報酬後，再支付報酬的1/3作為賄款。

除向開發商施壓讓特定公司得標收賄外，蕭男另得知水下文化資產科要採購儀器，於是向玉豐公司負責人張男透露政府要採購水下科技儀器，先請業者協助訂定採購規格，再交給承辦人員作為招標規定；另為讓業者得標，蕭男等人還幫忙尋找陪標廠商，讓參與廠商超過3家，另向評選委員暗示玉豐公司為較優廠商，讓玉豐公司取得水下科技儀器標案。

蕭男107年擔任文資局秘書室事務科科長，辦理火警預警系統採購案時，利用和業者開會時指文資局逢年過節負擔很大，如採購案順利由業者得標，需要100萬元費用，後來業者取得標案後，也依約分3次將現金100萬交付蕭男。

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地院判決書指出，被告蕭男在調查報告案收賄172萬元、水下儀器案收賄585萬元、雲端火災預警設備案收賄100萬，合計857萬元。

法官認為，蕭男擔任文資局科長，身為國家中高階文官，不思廉潔自持，以國家公眾利益為先，卻徇私枉法收受賄賂，洩漏政府採購秘密資訊，嚴重戕害官箴，涉犯刑法貪污等罪，考量被告在偵查及審理時，已繳回全部犯罪所得，判處有期徒刑3年8個月，全案仍可上訴。（編輯：謝雅竹）1120323