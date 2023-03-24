國民法官案件庭期表查詢功能 司法院正式上線

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（中央社記者林長順台北24日電）為了便利民眾查詢國民法官審判案件，司法院於國民法官專區新增「國民法官案件庭期表查詢」功能，今天正式上線，民眾可簡單快速查詢各法院國民法官審判案件庭期表資訊。

司法院指出，只要在司法院官網「國民法官」專區項下，點擊「國民法官案件庭期表查詢」，選取法院名稱、輸入案件字號、股別，以及開庭日期等關鍵字，就可以找到要查詢的國民法官案件庭期資料。

司法院表示，民眾若只選取「法院名稱」則會顯示指定法院目前已有訂庭期的所有國民法官審判案件的日期、時間、法庭及股別，輸入的關鍵字愈多，就可以愈正確地找到所需案件資訊。

司法院指出，「國民法官案件庭期表查詢」不只有網頁版，既有的法院庭期查詢APP，也整合「國民法官案件庭期表查詢」功能，民眾可直接在手機查詢國民法官案件庭期等資訊。（編輯：郭諭儒）1120324