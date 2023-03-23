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台中保母涉虐1歲女童致死遭訴 國民法官將審理

2023/3/23 12:48
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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市蔡姓保母去年11月間涉嫌對1歲女童施虐，蔡女因女童陷入昏迷送醫全案才曝光，女童治療近1個月後死亡，檢方今天依故意傷害兒童致死等罪將她起訴，將由台中地院國民法官審理。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，檢方於民國111年11月9日接獲「疑似重大傷害兒童情資」通報系統通知指，42歲蔡姓保母疑有虐童情事，立即指揮台中市警察局清水分局偵辦。

檢警查出，蔡女曾多次對受托的1歲姚姓女童施虐，女童當天因陷入昏迷，由蔡女送醫救治，女童於同年12月2日傷重不治，遺體經相驗鑑定後，傷勢及臨床表徵符合「受虐性腦傷」診斷，且推估女童送醫前遭施虐。

台中地檢署偵辦後，依據相關證據，認定蔡姓保母涉犯刑法成年人故意傷害兒童、成年人故意傷害兒童致死等罪嫌明確，昨天向台中地院依國民法官法提起公訴，並於移請法院送審後，裁定蔡女續為羈押。

此案為國民法官法上路後，台中地院第4件國民法官審理案。前3件分別為直銷業務員情殺案、街友糾紛殺人案與台中神岡桶屍案。

國民法官新制1月1日施行，這是司法史上首次讓一般國民以法官身分參與審判，只要是年滿23歲的國民都有機會被抽選擔任國民法官，法庭上將由6名國民法官與3名職業法官共同討論、一起審判重大刑事案件。（編輯：卞金峰）1120323

#台中保母
#女童
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