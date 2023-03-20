新北地院首件國民法官庭審 母悶死6歲童遭起訴

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（中央社記者高華謙新北20日電）許姓女子去年10月以枕頭悶死自己的6歲孩子，新北地檢署今天依殺人罪起訴許女，成為新北地院首件國民法官參審案件，預估最快約2到3個月會進入審理程序。

檢警調查，去年10月，侯姓孩童3天未到學校上課，家屬通知警方到36歲許女住處，發現許女躺在床上昏迷，一旁的侯姓孩童則已死亡；許女經緊急送醫後獲救。

檢警追查發現，許女與侯男在民國110年離婚後，約定由雙方每隔1至2週輪流照顧孩子。不料許女竟以枕頭悶住侯童口鼻，導致侯童窒息死亡。

新北地院今天發布新聞稿表示，經電腦抽籤分案，由國民法官專庭刑3庭負責審理，合議庭成員包括審判長蘇揚旭，法官施建榮、洪振峰，並由洪振峰擔任受命法官。

新北地院說，今天上午11時由非專庭法官開移審庭，已裁定許女羈押，未禁見。

至於什麼時候會進入審理程序，新北地院表示，依據國民法官法，審理程序前還有協商會議與準備程序，依過去開模擬法庭經驗，預估最快可能要2到3個月才會進入審理程序，不過仍要視個案狀況而定，如果合議庭密集處理，可能會比較快一點。（編輯：方沛清）1120320