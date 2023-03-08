男子酒駕競速釀1死 北院首件國民法官案抽籤分案

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23歲李姓男子酒駕競速發生車禍，釀1人死亡，8日遭台北地檢署起訴，成為北院首件國民法官參審案件。台北地方法院上午公開分案，抽籤結果由「開」股法官林鈺珍中籤，為審判長並擔任受命法官。中央社記者劉世怡攝 112年3月8日

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（中央社記者劉世怡台北8日電）23歲李姓男子酒駕競速發生車禍，釀1人死亡，今天遭北檢起訴，成為北院首件國民法官參審案件。北院上午公開分案，由法官林鈺珍中籤，合議庭成員包括法官吳玟儒、洪甯雅。

台北地方法院由發言人周玉琦說明首件國民法官參審案件的公開抽籤流程，抽籤結果由「開」股法官林鈺珍中籤，為審判長並擔任受命法官。

周玉琦表示，因李男在押，依國民法官法規定，由未參與本案審理的法官處理移審訊問程序，因此在法官林鈺珍中籤後，隨即公開抽籤，抽籤結果由「博」股法官吳明蒼中籤，後續將由吳明蒼召開接押庭，確認李男有無羈押必要。

周玉琦指出，首件國民法官參審案件的審判長林鈺珍為司法官訓練所第52期結業，曾經審理鈕承澤性侵案以及太陽花自訴案件。

台北地檢署起訴指出，李男去年11月13日晚間與友人在北市夜店飲酒，隔天凌晨4時許，與多名友人分乘2輛車離開，途中與擔任駕駛的曾男換手。

李男行經行政院前的忠孝東路地下道東往西方向時，超過該路段時速50公里限制，未留意與前車的安全距離，煞車不及追撞，造成前車駕駛傷重不治。

警方到場處理時，李男下車徒手朝員警揮拳，欲奪取員警配槍，員警現場對空鳴槍示警無效，於是朝李男左大腿開2槍後壓制；李男送醫治療後，由警方移送地檢署偵辦。

檢警抽血檢驗李男血液裡的酒精濃度，換算酒精值每公升1.085毫克；李男坦承酒駕，但檢方認為李男涉犯妨害公務、妨害公眾往來安全、酒駕致人於死、過失傷害等重罪，且有勾串證人之虞，向法院聲押禁見獲准。

北檢今天依酒駕致死罪起訴李男，成為北檢首件適用國民法官參審的案件；李男另涉嫌妨害公務部分，因不屬於國民法官法案件，另行起訴。

周玉琦表示，檢方以2案分別起訴，北院將分2案審理，因妨害公務為一般案件，可預期將比酒駕致死國民法官案件較快審結，妨害公務判決結果將可能成為酒駕致死國民法官案件的量刑前科相關資料。（編輯：蕭博文）1120308

23歲李姓男子酒駕競速發生車禍，釀1人死亡，8日遭台北地檢署起訴，成為北院首件國民法官參審案件。台北地院公開抽籤確認承審合議庭後，因李男在押，再抽籤結果由「博」股法官吳明蒼中籤，後續將由吳明蒼召開接押庭，確認李男有無續行羈押必要。中央社記者劉世怡攝 112年3月8日

23歲李姓男子酒駕競速發生車禍，釀1人死亡，8日遭台北地檢署起訴，成為台北地方法院首件國民法官參審案件。圖為北院發言人周玉琦說明首件國民法官參審案件的公開抽籤流程。中央社記者劉世怡攝 112年3月8日