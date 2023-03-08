男子酒駕競速釀1死 北檢首件國民法官案起訴

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（中央社記者謝幸恩、劉世怡台北8日電）23歲李姓男子去年酒駕與其他2輛車競速，在北市忠孝東路車行地下道發生車禍，造成1人死亡。北檢今天依酒駕致死罪起訴李男，也是北檢首宗適用國民法官參審的案件。

台北地檢署指出，李男另涉嫌妨害公務部分，因不屬於國民法官法案件，另行起訴；由於李男在押，起訴後移審台北地院。

台地北院表示，今天下午2時將抽籤決定承審合議庭，並召開接押庭確認有無繼行羈押必要。

法界人士指出，承審合議庭依規定暫時不會接觸案件完整卷證，將由其他法庭處理人犯起訴後的移審事項，之後再依法定程序選任國民法官審理。

北檢起訴書指出，李男去年11月13日晚間與友人在北市夜店飲酒，隔天凌晨4時許，李男與多名友人分乘2輛車離開，途中與擔任駕駛的曾男換手。

李男行經行政院前的忠孝東路地下道東往西方向時，超過該路段時速50公里限制，未留意與前車的安全距離，剎車不及追撞，造成前車駕駛傷重不治。

警方到場處理時，李男下車後先徒手朝員警揮拳，欲奪取員警手上配槍，員警憲場對空鳴槍示警無效，於是朝李男左大腿開2槍後壓制；李男送醫治療後，由警方移送地檢署偵辦。

檢警抽血檢驗李男血液裡的酒精濃度，換算酒精值每公升1.085毫克；雖然李男坦承酒駕，但檢方認為李男涉犯妨害公務、妨害公眾往來安全、酒駕致人於死、過失傷害等重罪，且有勾串證人之虞，向法院聲押禁見獲准。

國民法官新制於今年1月1日施行，是司法史上首次讓一般國民以法官身分參與審判，凡年滿23歲的國民都有機會被抽選擔任國民法官，法庭上將由6名國民法官與3名職業法官共同討論、一起審判重大刑事案件。

依國民法官法規定，除了少年犯、毒品案件外，檢察官起訴最輕本刑在10年以上有期徒刑之罪或故意犯罪而發生死亡結果，應行國民參與審判。全台首件國民法官案件為台中地檢署起訴的黃姓業務員殺人案。（編輯：方沛清）1120308