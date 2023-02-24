國民法官案首開準備庭 台中地院：完成複選名冊

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台中地院首件國民法官承審的案件24日召開首次準備程序庭，台中地方法院行政庭長李進清（圖）接受媒體聯訪時表示，依照國民法官法規定，在準備程序完成後，才會抽出國民法官審理。中央社記者蘇木春攝 112年2月24日

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（中央社記者蘇木春台中24日電）國民法官新制上路，全國首宗由台中地院審理的案件今天召開首次準備程序庭。台中地院表示，已完成備選國民法官的複選名冊，待準備程序完備後，將抽出國民法官審理。

台中地方法院行政庭長李進清今天接受媒體聯訪時表示，案件已在今天上午順利完成首次準備程序庭，並將在3月3日召開第2次準備程序。

李進清說，依照國民法官法規定，在準備程序完成後，會進行國民法官的選任程序，目前已完成備選國民法官的複選名冊，接著將由審判長決定抽出候選國民法官，再通知他們在選任期日到庭，選出6名國民法官、2名備位法官審理。

今天召開的準備程序庭中，檢方調查指出，23歲黃男與施男同為某直銷公司業務員，黃男對施男有好感，雙方在民國111年10月間發生多次爭吵，黃男於同年月20日晚間8時多，持2把牛肉料理刀潛入施男住處，雙方爭吵過程中，黃男持刀將施男刺死，被檢方依殺人及侵入住宅罪嫌起訴。

黃男今天出庭時，在回應審判長語速及反應上較為緩慢，他當庭否認有殺人犯意，但承認侵入住宅；黃男的委任律師李宣毅表示，黃男有服用精神科藥物，聲請量刑與精神鑑定。

李宣毅事後接受媒體聯訪時表示，本案很遺憾是年輕的生命消逝，新的國民法官法就是要處理類似的遺憾案件，希望在程序當中能夠盡量謹慎，讓第一批國民法官在重大案件，有清新的環境能謹慎做獨立決定。

施男的父親今天也與委任律師出庭，庭後未接受媒體採訪即離去。

國民法官新制1月1日施行，這是司法史上首次讓一般國民以法官身分參與審判，只要是年滿23歲的國民都有機會被抽選擔任國民法官，法庭上將由6名國民法官與3名職業法官共同討論、一起審判重大刑事案件。（編輯：謝雅竹）1120224