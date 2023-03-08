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北院首件國民法官案 估最快5月進入審理程序

2023/3/8 14:51
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（中央社記者劉世怡台北8日電）李姓男子酒駕競速發生車禍，釀1人死亡，今天遭北檢起訴，成為北院首件國民法官參審案件。北院以Q&A說明，最快可能要2到3個月後選出6名國民法官並宣誓，才進入審理程序。

23歲李姓男子去年酒駕競速發生車禍，釀1人死亡，今天遭台北地檢署起訴，經移審成為北院首件國民法官參審案件。北院上午公開分案，由法官林鈺珍中籤為審判長並擔任受命法官，合議庭成員包括法官吳玟儒、洪甯雅。

因李男在押，依國民法官法規定，為消弭法官與國民法官之間資訊落差，避免法官在審判前產生事先判斷，由未參與本案審理的法官處理移審訊問程序，因此在法官林鈺珍中籤後，隨即公開抽籤，抽籤結果由法官吳明蒼中籤，吳明蒼於下午3時30分召開接押庭，確認李男有無羈押必要。

北院針對本案製作Q&A說明抽籤原因、流程等。其中一題Q&A提到，本案的承審法官決定後，什麼時候會通知國民法官來一起開庭審案。

北院表示，本案除有國民法官法第6條規定經裁定不行國民參與審判情形外，在準備程序終結後，會從北院112年度的「備選國民法官複選名冊」中的「備選國民法官」隨機抽選出本案所需人數（由承審的合議庭決定）的「候選國民法官」，在選任程序期日的30天前，通知「候選國民法官」到法院參加選任程序（進行時間約數小時到半日，少數需要1日），選出6名「國民法官」、1名至4名的「備位國民法官」。

另外，依照過去模擬經驗和案件繁簡不同，在開始審判之前，檢察官、辯護人必須相互開示卷證、交換書狀、協商，法院要先開準備程序，進行整理爭點、證據能力、檢察官及辯護人想要聲請調查證據，擬定審理計畫等等，最快可能要2個月到3個月後才會通知「候選國民法官」到法院參加選任程序，選出的6名「國民法官」、1名至4名的「備位國民法官」在完成「宣誓」，審判長進行「審前說明」（說明法律原則和審判程序）後，才會開始進入開庭審案。（編輯：方沛清）1120308

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男子酒駕競速釀1死 北院首件國民法官案抽籤分案
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