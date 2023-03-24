立委指控縱放狼醫 台大醫院：靜待司法審理

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（中央社記者林敬殷、沈佩瑤台北24日電）立委范雲今天舉行記者會，指控台大醫學院鄭姓婦產科醫師疑似性侵多位女性，被害人向台大申訴後，台大以被害人是執行職務為由拒絕處理，她呼籲台大儘速調查與懲處，不要再卸責。

台大醫院表示，去年就接到1名申訴人投訴，當時第一時間便立刻停聘這名醫師的單位主管職務，並提供申訴人相關協助；至於這名醫師執行醫療業務上，經所屬科部評估正常，且診間也都有護理人員在場，院方盡力維護病人就醫權利，並確保醫療品質。

院方表示，這個案子已經進入司法程序，有關性平部分，因為這名醫師是台灣大學教授，權責由台灣大學處理，據了解，院方也有協助這個案子申訴，目前就是靜待司法審理及台灣大學決定，院方將配合辦理。

范雲上午陪同3位被害人在立法院舉行「台大醫院成惡狼獵場，台大卻推開求助受害者」記者會，記者會上也公布經過變音處理的錄音檔敘述被害經過。

范雲表示，加害者以相同手法，假借工作為由約被害人先至餐廳用餐，接下來被害人喪失意識，醒來時全身赤裸，躺在汽車旅館，加害者也在一旁。

今天出席的3位被害人均是在去年8月媒體報導台大某婦產科醫師利用餐敘下藥造成多名女性昏睡的被害情節，跟自己被害經歷如出一轍，於是向范雲投訴。後經比對發現，加害者用一貫的手法和路徑，假借同一事由、同一家餐廳、同一家汽車旅館。

范雲向餐廳業者要求提供監視錄影畫面時，業者竟稱監視器是裝飾用，范雲說，業者置身事外，是真的不知情，或有其他理由，社會環境的不友善，令人憂心。

范雲指出，台大的消極不作為，更令人心寒。她說，首先，台大對被害人沒有完整調查，當被害人向台大性騷擾防治委員會申訴，台大推說被害人是在執行職務，不適用性騷擾防治法。

她指出，台大也沒有盡責附知給主管機關。范雲說，鄭姓醫師也是台大醫學院教授，台大沒有對遭指控的加害人進行調查跟審議，3位被害人中有1位被害人已提告進入司法程序，依照台大內部規定，教師若涉刑事案件，教師評審委員會啟動審議，若涉性騷或性侵，校方在得知後，應於3天內停聘靜候調查，但台大並沒有這樣做。（編輯：翟思嘉）1120324

民進黨立委范雲（左）24日上午陪同3名被害人在立法院舉行記者會，指控台大醫學院鄭姓婦產科醫師疑似性侵多名女性，呼籲台大儘速調查與懲處，勿再卸責。中央社記者王飛華攝 112年3月24日