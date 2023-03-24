北市內湖搶案 4人依強盜罪嫌送辦警續查金流

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陳姓男子等4人23日在台北市內湖區行搶新台幣500萬元得手，案發後1小時遭逮捕。警方24日依強盜罪嫌將陳男等4人送辦。中央社記者劉建邦攝 112年3月24日

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（中央社記者劉建邦台北24日電）陳姓男子等4人昨天在北市內湖區行搶新台幣500萬元得手後遭逮。警方查出陳男等人曾在旁埋伏多時，但對案情避重就輕，不排除黑吃黑，將追查金錢來源。警詢後今天依強盜罪嫌送辦。

台北市警察局內湖分局上午召開記者會，內湖警分局副分局長許卜仁指出，針對發生在內湖區的搶案，雙北市警方循線在案發後1小時逮捕包括主嫌26歲陳姓男子等4人到案，並找回被害人損失的500萬元等贓證物。

警方表示，偵訊期間，陳姓男子4人對犯案過程避重就輕。警詢後，依強盜罪嫌把陳男等人移送士林地檢署偵辦，建請檢方羈押，且會持續清查金錢來源。

全案緣起於，謝姓女子與2名男子昨天下午先赴南港區三重路某銀行領500萬元，隨後3人駕車到內湖區行愛路另一家銀行提領195萬元後準備離去時，遭埋伏在後的陳姓男子等4人趁隙搶走500萬元。

警方從監視器畫面發現，陳姓男子等4人開車尾隨謝女等人駕駛的車輛約1天，等到謝女領完195萬元後，就趁隙上前持辣椒水噴灑與謝女同車的駕駛，搶走500萬元逃逸。

雙北市警方在案發後1小時循線逮捕陳男等4人到案。警方查出，陳男無幫派背景，另3人供稱是接受陳男的指使，至於犯案車輛是陳男以10萬元購買的權利車；陳男供稱，他是因有友人提到謝女等人要提領大筆金額才開車尾隨行搶。

警方指出，謝女等3人疑相互不認識，因雙方對於犯案及被害過程都避重就輕，將持續針對相關金錢來源等方向偵辦，且不排除陳男等4人與詐騙集團有關，可能是因不滿遭黑吃黑才犯案。警詢後，依強盜罪嫌把陳男等4人送辦。（編輯：戴光育）1120324