立委指控縱放狼醫 台大：非學校可受理範圍

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（中央社記者陳至中台北24日電）立委范雲今天舉行記者會，指控台大醫學院鄭姓婦產科醫師疑似性侵女性，但校方拒絕處理。台大校方解釋，因當事女性曾向公司報備餐敘為公務相約，非學校可受理的範圍，依法應由她的雇主處理申訴案。

民主進步黨籍立委范雲與被害人一同舉行記者會，質疑台大在性騷擾案中消極不作為，被害人向性騷擾防治委員會申訴，台大卻推說被害人是在執行職務，也沒有盡責附知給主管機關。

對此，台大校方中午以文字回應媒體解釋，去年收到當事人A女（化名）檢舉，即送校內性騷擾防治委員會、教師評議會審理。

不過，台大指出，因A女曾向所屬公司報備，事發的餐敘是公務相約，台大性騷擾防治委員會因此認定，此案應依性別工作平等法，由A女雇主受理此案。

台大表示，此案非學校可受理的範圍，屬於「不受理案件」，因此也沒有調查結果，依法也無須通知主管機關。

台大強調，以現行法律進行調查和處置，如果當事人循司法救濟後，經司法機關判定台大教授犯罪，就會依照教師法相關規定辦理。

台大醫院稍早也回應媒體，去年就接到投訴，第一時間便立刻停聘涉案醫師的主管職務，並提供申訴人相關協助；至於這名醫師執行醫療業務上，經所屬科部評估正常，且診間也都有護理人員在場，院方盡力維護病人就醫權利，並確保醫療品質。

院方表示，這個案子已經進入司法程序，目前靜待司法審理。（編輯：管中維）1120324