深夜毒駕怠速遭盤查 前科男逃逸仍被壓制逮捕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

有多項前科的謝姓男子25日凌晨在台南市中西區駕車怠速遭警方盤查，被警方從駕駛座下方發現毒品後，謝男拔腿就跑，仍被警方追上壓制逮捕。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南25日電）有多項前科謝男，今天凌晨在台南市中西區攜毒駕車怠速遭警盤查，謝男起初配合，待警員發現毒品時，他拔腿就跑還沿途丟棄毒品咖啡包，逃約1公里仍被警員追上逮捕，訊後送辦。

台南市警局第二分局警員告訴中央社記者，有毒品、公共危險等前科的台南37歲謝姓男子，今天凌晨駕車在台南市中西區康樂街一家護膚養生館前停留怠速，遭警方盤查，謝男一開始相當配合。

未料，待警方從駕駛座下方發現透明夾鏈袋中毒品時，謝男立即丟下拖鞋，赤腳拔腿就跑，其中1名警員疑被謝男推倒跌坐在地，警方立刻追捕；雙方追逐約1公里途中，謝男還趁機丟棄身上毒品咖啡包，最終警員仍在正德街口將謝男壓制逮捕。

警方隨後在車上搜出58包毒品咖啡包，17包K他命，3顆搖頭丸等，謝男尿液也出現毒品反應，警方訊後依毒品罪嫌送辦。

另外，台南市警局第六分局23日清晨攻堅台南市安定區一處作為販毒據點的民宅時，剛好藥腳上門購毒，警方尾隨在後逮捕4人，且查獲30多包K他命、100多包毒品咖啡包、1把模擬槍及數發空包彈，警方訊後依毒品罪嫌移送。（編輯：卞金峰）1120325