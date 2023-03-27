高雄透天厝失火 70歲翁疑中風逃生不及喪生

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高雄市苓雅區中興街一處透天厝27日近中午發生火警，消防局出動人車前往搶救，在3樓發現70歲陳姓老翁疑因中風行動不便、逃生不及，已明顯死亡。（高雄市消防局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月27日

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄市苓雅區中興街一處透天厝近中午發生火警，消防局出動31車78人前往搶救，在3樓發現70歲陳姓老翁明顯死亡，疑因中風，行動不便逃生不及，起火原因尚待調查。

高雄市苓雅區中興街一處民宅今天接近中午、11時31分發生火警，高雄市消防局出動31車78人前往搶救，發現是1棟頂樓有加蓋鐵皮建物的3樓透天厝從3樓起火。

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救災人員到達時3樓已有火煙竄出，立即布水線搶救，消防人員到場時火勢猛烈，消防局長王志平也於第一時間到場指揮搶救，火勢於45分鐘內撲滅。

消防局人員說明，3樓透天厝有加蓋鐵皮建物到4樓，1、2樓出租作為服飾店，3樓租給年約70歲陳姓老翁，但陳姓老翁疑因中風行動不便，逃生不及，消防人員邊救火邊搜索時，發現老翁已在3樓屋內明顯死亡；確切起火原因尚待調查。（編輯：陳仁華）1120327