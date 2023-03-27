新北樹林愛立康藥局涉吸金上億 負責人遭約談

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檢調調查，新北樹林愛立康藥局吳姓負責人以增資拓店、購買防疫物資等投資方案名義，3年間吸金新台幣上億元，涉違反銀行法及詐欺等。（圖取自google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者高華謙新北27日電）檢調調查，新北樹林愛立康藥局吳姓負責人以增資拓店、購買防疫物資等投資方案名義，3年間吸金新台幣上億元，涉違反銀行法及詐欺等，檢調今天約談吳男與林女等7名被告說明。

檢調調查，新北市樹林區愛立康藥局自民國108年間至111年間，分別以有增資拓店需求，且投入資金可於2或3年後取回本金及高額獲利的長期投資方案吸引投資人投資。

另外，檢調調查，這間愛立康藥局在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，看準口罩、酒精、發泡錠、普拿疼、抗病毒藥物、防疫包的銷售商機，向民眾稱只要投資短期投資方案，可獲高額利潤等，招攬10多名投資人投資，吸金達新台幣上億元。

不料，後來投資人未獲利潤，驚覺受騙報警。新北地檢署企業犯罪專組檢察官陳佳伶今天指揮法務部調查局台北市調查處與新北市政府警察局三峽分局，兵分6路搜索新北市樹林區愛立康藥局、吳姓負責人與他的林姓妻子等人住居所，查扣文書等相關證物，並通知吳男與林女等7名被告及3名證人，共10人到案說明。

新北地檢署表示，近年來非法吸金及詐欺案件層出不窮，受害民眾眾多，新北地檢署將從嚴從速偵辦類似案件，維護金融秩序、保護民眾財產安全，另呼籲投資陷阱多，民眾在投資時務必注意風險及陷阱，以免受害（編輯：方沛清）1120327