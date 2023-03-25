上網亂買減肥藥恐觸法 最重關10年、罰1億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北25日電）食藥署近日公告，查獲3境外網站涉違法販售減肥藥，籲民眾別購買來路不明藥品，官員指出上網買藥視同違法輸入藥品，若擅自輸入偽藥或禁藥者，最重可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

衛生福利部食品藥物管理署24日在食藥膨風廣告專區公告，3個國外網站涉嫌違規販售減肥藥羅氏鮮Xenical，外包裝無中文標示及許可證字號，非屬核准藥品，倘販售未經核准製造或輸入藥品，則涉違反藥事法規定。

食藥署藥品組科長楊博文今天接受媒體聯訪表示，食藥署定期巡查網路上是否有境外網站，涉販賣國外不法藥品，並公告放在專區，提醒民眾注意，因為這些境外網站的IP在國外，沒有辦法下架，但會讓台灣民眾誤以為是合法藥品而購買。

楊博文進一步說明，藥品通常是從國外寄送到台灣，觸法的往往是消費者，一方面增加民眾困擾，他們可能不知道產品是從國外寄送到台灣，另外就是浪費司法跟行政資源，不管是檢察官、法院或衛生單位，處理類似案件都很為難。

藥事法規定，製造或輸入偽藥或禁藥者，處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金；明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。

根據食藥署藥品仿單查詢平台，羅鮮子膠囊120毫克（XENICAL CAPSULES 120MG）須由醫師處方使用，有效成分為Orlistat，在成人方面，是配合低卡洛里飲食，適合肥胖病患的治療，包括有與肥胖相關危險因子之病患；對於肥胖青少年，只有當6個月以上療程的治療方法（包括適合病患年齡的均衡飲食 及矯正病患行為的運動計畫）失敗時才可使用Orlistat治療。

食藥署提醒，若民眾有減重需求，建議就醫評估後經醫師指示下來使用，或循正常合法藥局管道取得我國核准的藥品，切勿隨意購買來路不明或宣稱療效的產品。（編輯：李亨山）1120325