喬建中釀玉山森林大火遭彈劾 懲戒法院開庭喊冤

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（中央社記者林長順台北27日電）NCC前專門委員喬建中帶團途經玉山國家公園，被控任由隊員違法就地砍伐、生火，釀森林大火，遭監察院彈劾移送懲戒。懲戒法院今天開庭。喬建中在庭外對記者聲稱，他是假新聞的受害者。

喬建中庭訊後受訪時說，不要把不相關的人都抓去起訴，「這是一點道理都沒有的事情」，有一種說法說他是為了別人掩蓋事情，但生火最多是行政責任，失火是刑事責任，他沒有理由用自己的刑事責任掩蓋別人的行政責任。

他說，現在的假新聞太多，並聲稱自己是假新聞的受害者，監察院彈劾他的都是檢察官起訴的內容，當時很多關鍵的報導嚴重誤導刑事案件的偵查方向。在場記者追問他哪些相關報導是假新聞，但他沒有答覆。

監察院指出，國家通訊傳播委員會（NCC）前專門委員喬建中於民國110年5月15、16日帶團途經玉山國家公園杜鵑營地，任由隊員違法就地砍伐、取柴及生火，釀成延燒12天、近80公頃林地的重大森林火災。

監察院認為，喬建中利用假日從事登山活動，引發森林大火，除涉犯森林法刑事責任，並已違反公務員服務法第5條誠實謹慎義務，有公務員懲戒法第2條第2款「非執行職務之違法行為」，嚴重影響政府信譽，去年通過彈劾，並移送懲戒法院審理。

另外，南投地檢署偵辦後，認為事發後喬建中辯稱在營地踢翻瓦斯爐火，毫無悔意，依法將喬建中及同行人員共5人起訴，建請法院從重量刑。林務局也表示將求償新台幣2億2859萬餘元。（編輯：李錫璋）1120327