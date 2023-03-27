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男子跌落基隆潮境公園防波堤 爬進涵洞受困獲救

2023/3/27 20:42（3/27 21:24 更新）
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基隆市郭姓男子27日疑跌落潮境公園的外防波堤後自行爬進涵洞，因骨折受困洞內，消防獲報到場爬協助救出郭男，送醫無生命危險。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月27日
基隆市郭姓男子27日疑跌落潮境公園的外防波堤後自行爬進涵洞，因骨折受困洞內，消防獲報到場爬協助救出郭男，送醫無生命危險。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月27日
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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市郭姓男子今天疑跌落潮境公園的外防波堤後自行爬進涵洞，由於右腳骨折動彈不得受困涵洞，消防人員爬進涵洞約40公尺接觸到郭男，小心翼翼將他救出，所幸沒有生命危險。

一對夫妻下午3時許，行經基隆市潮境公園附近時，突然聽見人孔蓋傳出求救聲，從孔隙往內查看，發現一名男子受困涵洞內，趕緊通報消防局。

警消抵達後，發現66歲郭姓男子疑跌落潮境公園的外防波堤後自行爬進涵洞，加上右腳骨折動彈不得，受困在涵洞，由於郭男受困位置距出入口達40公尺，且涵洞內空間狹窄，加上郭男受傷增加救援困難度。

基隆市消防局中正消防分隊小隊長葉嘉豪指出，消防員爬進涵洞後，以軀幹固定器搭配繩索，小心翼翼將郭男救出，所幸郭男意識清楚，生命徵象穩定，送往三軍總醫院正榮院區治療。（編輯：李錫璋）1120327

#基隆市潮境公園
#葉嘉豪
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