公寓隔41間套房遭縱火 女房東判賠死者女兒266萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北28日電）男子李國輝公寓縱火致9人身亡，案由最高法院審理中；連姓女房東出租密集隔間及違章建築有過失，二審台灣高等法院今天判連女須賠死者劉姓房客的女兒新台幣266萬元。可上訴。

判決指出，連姓女子在民國104年間以親人名義購入位於新北市中和區興南路上的2棟公寓，共出租41間套房。

租客緬甸華僑李國輝106年11月間持打火機在3樓至4樓樓梯間放火，導致火勢迅速往上面樓層竄燒，9人葬身火窟。

判決指出，依據新北市建築師公會鑑定案件初勘紀錄、倖存者證詞等證據，認為連女購買公寓時，內部設計已有密集隔間、頂樓違章建築存在，但連女未做任何安全改善，就將套房出租，客觀上已違反建築法、民法等相關法令。連女賠償部分被害人家屬共新台幣80萬元。

刑事部分，連女被依過失致死罪判刑1年10月確定；民事部分，死者劉姓房客的2名女兒向連女求償。

二審台灣高等法院今天認定，公寓密集隔間，助長火災濃煙蓄積的速度，造成住戶逃生困難，連女違反建築法規定，有未盡維護建築物合法使用以避免發生危險的過失，且劉姓房客是因火災吸入過量廢氣、吸入性窒息而死亡，陳屍於廁所而逃生不及。

二審認為，連女的過失行為與後來李國輝的縱火行為結合，才發生劉姓房客的死亡結果，連女應負侵權行為損害賠償責任。

二審考量，本案發生時劉姓房客的2名女兒為未成年人，依當時民法規定各得受扶養至20歲，並審酌2名女兒與連女的身分資力與加害程度等，今天判2名女兒共獲賠逾266萬元。全案可上訴。（編輯：方沛清）1120328