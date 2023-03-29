卑南省道架模擬測速照相器 警：效果如警察人形立牌

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）近日台9線卑南鄉東興派出所前出現一具疑似移動測速照相器，但卻以電腦主機殼製作，引發民眾好奇；台東警方今天出面說明，這是模擬測速照相器，效果如同人形立牌。

台東縣卑南鄉東興派出所前省道，這幾天出現一台疑似「移動式測速照相機」，有民眾好意拍照上網貼文提醒「測速營業中」，許多駕駛人感謝提醒。

網友上網留言「科技執法太恐怖，還是這台測速最佛心」、「假的啦！只是電腦主機殼啦！」

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附近雜貨店老闆說，機器外觀太簡陋，是用廢棄電腦主機殼改裝，機殼裡裝的只有幾條亂電線，接上車用電池，但只有正極接著電線，負級空空，根本不會有電，「感覺是假的，但不敢亂碰」。

台東縣警察局台東分局交通組長楊義楓今天接受媒體聯訪表示，卑南鄉東興部落台9線368公里路段，為易肇事與超速違規熱點，為有效執行速度管理，分局於東興派出所前設置模擬測速照相權宜措施，效果如同人形立牌，目的是提醒駕駛人行經社區路段提高警覺並降低車速，提供部落鄉親安全的交通環境。（編輯：陳仁華）1120329