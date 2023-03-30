觀音區議員候選人涉買票 桃檢起訴9嫌

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（中央社記者葉臻桃園30日電）桃園地檢署偵辦去年底九合一選舉賄選案，今天起訴觀音區吳姓議員候選人及助理、樁腳、選民等共9人，其餘涉受賄里長候選人及選民等5人因自白並繳交犯罪所得，以緩起訴處分。

桃園地檢署今天發布新聞稿指出，觀音區吳姓議員候選人及助理去年底選舉期間結合特定里長候選人、地方椿腳，假借贊助競選經費名義，對多名里長候選人及前里長等涉嫌行求或交付新台幣數萬元不等的現金，其中有部分被退回或拒絕。

桃檢表示，吳姓議員候選人取得不法利益結盟後，再由某里長候選人及椿腳覓得多名選民，以走路工造勢名義，涉對選民交付現金賄款2100元，藉此綁樁、結合成「一條龍」方式賄選。

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桃檢指出，由於案情複雜、初期證據薄弱，經抽絲剝繭確認全案脈絡後，陸續向桃園地方法院聲請搜索20餘處、查扣物證，傳喚40餘人到案說明，並聲押、具保多人。

桃檢表示，吳姓議員候選人及競選助理、許姓里長候選人及樁腳等共7人涉犯公職人員選舉罷免法，2名選民涉犯刑法收受賄賂罪，經偵結後起訴；其餘受賄里長候選人及選民等共5人，因在偵查中自白並繳交不法犯罪所得，均以緩起訴處分。（編輯：戴光育）1120330