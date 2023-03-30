靈骨塔買賣詐騙22人吸金逾億元 刑事局逮17嫌

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刑事局查獲以41歲張姓男子為首的靈骨塔詐騙集團，拘提17嫌法辦，查獲贓證物包括房產7棟、名車3輛、手機18支及殯葬產品銷售資料等。中央社記者黃麗芸攝 112年3月30日

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）以41歲張姓男子為首的詐騙集團涉誆騙被害人可低買高賣靈骨塔牌位獲利，收款後藉故拖延、告吹收購交易及斷聯，已知22人受害、財損新台幣1.4億餘元，刑事局拘提17嫌法辦。

警政署刑事局今天舉行「黑幫詐欺假塔位買賣 吸金騙上億全遭逮」破案記者會，偵查第七大隊副大隊長許忠彥指出，去年初獲報指疑與竹聯幫貔貅堂過從甚密的張男涉招募多名成員組成詐欺集團，利用假投資買賣靈骨塔及牌位等產品詐術，誆騙被害人、吸金得逞。

據指出，詐騙集團成員自民國105年起誘騙被害人可以優惠價格承購靈骨塔、牌位再高價轉賣獲利，並假稱有買家要照價收購，還接連謊稱須搭配購買多組產品即可迅速高價轉手獲利，被害人信以為真持續加碼，詐騙集團收款後藉故拖延或告吹收購交易，甚至斷絕聯繫，使得被害人血本無歸。

初步清查，此案被害者約22人，且年紀多在50至80歲左右，遭詐騙金額共1億4000萬餘元；其中，單一最高金額受害者為新竹某已退休近7旬女殯葬業者，財損約1500萬元。

刑事局表示，經報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，並與新竹市警察局刑警大隊、第二警分局警力成立專案小組追查。

歷經長期偵蒐，專案小組分別於去年9月、今年2月8日發動2波緝捕行動，在新竹縣市、台中市拘提包括張男在內等17嫌到案，同時查獲贓證物包括房產7棟、名車3輛、手機18支及殯葬產品銷售資料等。

警詢後，警方將17嫌依涉犯詐欺及組織犯罪防制條例等罪移送竹檢偵辦，並向法院聲請裁定，扣押犯嫌名下房產7棟及名車3輛（市價約1億元），其中張男等6嫌裁定羈押獲准，其餘11嫌分別以5萬元至60萬元交保。（編輯：戴光育）1120330