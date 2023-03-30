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雙鐵置物櫃金融卡詐案96件 鐵警局宣導識詐

2023/3/30 16:32（3/30 16:36 更新）
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清明連假將至，警政署鐵路警察局30日在南港車站舉辦「識詐123」活動，向往來搭車民眾宣導防詐觀念。（警政署鐵路警察局提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月30日
清明連假將至，警政署鐵路警察局30日在南港車站舉辦「識詐123」活動，向往來搭車民眾宣導防詐觀念。（警政署鐵路警察局提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年3月30日
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（中央社記者黃麗芸台北30日電）清明連假將至，為防詐團蠢蠢欲動，警政署鐵路警察局今天在南港車站加強宣導防詐，並指全國雙鐵去年迄今置物櫃置放金融卡詐案達96件，呼籲民眾慎防別淪為人頭帳戶且遭警示。

鐵警局今天透過新聞稿表示，為展現政府打詐決心，局內刑事警察大隊、護車警察大隊及台北分局今天特別結合交通部台灣鐵路管理局、台灣高速鐵路公司人員，於南港車站共同舉辦「識詐123」活動，向往來搭車民眾宣導防詐觀念，迴響熱烈。

鐵警局指出，近年詐騙集團以「假投資」、「假購物」及「解除分期付款」等手法，造成民眾財損金額居高不下，且詐取金融卡（放置物櫃）案件也逐漸增多；經統計自民國111年迄今，台鐵和高鐵相關車站共發生置物櫃置放金融卡詐欺案96件，包括有「假求才」、「解除分期付款」及「假借貸」等詐術。

平日喜歡收集模型的大學生小傑（化名）於去年10月在網拍預購產品，隔1個月後竟接到詐騙集團成員來電假稱為模型店家和郵局客服，並誆騙他遭誤設為批發商身分需操作網銀取消批發商代碼，再互加LINE截圖確認，信以為真的小傑便配合對方指示操作3次、共匯出新台幣5萬餘元。

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不料，小傑隔天又收到LINE訊息告知「你的帳戶被設定警示！需要實體卡片刷新、測試穩定性，待會請馬上將金融卡放在車站東出口的置物櫃第77櫃1號格」，落入詐騙圈套的小傑直到帳戶真的被警示才驚覺受騙上當，且還涉及成為詐欺幫助犯。

鐵警局呼籲，詐欺集團以「假求才」、「假借貸」等手法，指使被害人將金融卡（存摺）放入置物櫃，使其淪為人頭帳戶並遭警示，甚至可能身陷囹圄，不可不慎。民眾若接獲疑似詐騙電話，請謹記一聽（是否有詐騙關鍵「匯錢」）、二掛、三查證（快撥打165反詐騙諮詢專線查證）。（編輯：張銘坤）1120330

#小傑
#鐵警局
#南港車站
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