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「翁達瑞」指余正煌抄襲林智堅論文 北檢：可受公評不起訴

2023/3/31 11:16（3/31 11:18 更新）
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（中央社記者林長順台北31日電）男子陳時奮在社群媒體粉專「翁達瑞」貼文，指調查官余正煌疑抄襲前新竹市長林智堅碩士論文，余男提告加重誹謗。北檢認為，陳男對可受公評之事做適當評論，予不起訴處分。

余正煌提告，指陳男以「翁達瑞」的臉書（Facebook）帳號公開發表文章，不實指摘他於民國105年7月間在國立台灣大學國家發展研究所發表的碩士論文，涉抄襲林智堅於106年1月間在同一研究所發表的碩士論文，損害他的名譽及社會評價，涉嫌刑法加重誹謗罪嫌。

檢察官調查後，認為陳男發文前有查證比對相關資料，並非毫無實據或無端捏造的謠言，用詞雖具有指謪性、批判性，甚至可能引起余正煌主觀上不悅，但這是陳男對事件的主觀評論，屬於憲法上保障言論自由的基本權利範疇，將陳男不起訴處分。

余正煌另表示，他的論文抄襲與否僅涉及自己的學位，與公共利益無關。

不過，檢察官認為，此案因涉及社會矚目的林智堅論文抄襲風波，而余正煌是利害關係人，因碩士論文而涉入公共議題，自應受到較大程度的檢驗。（編輯：戴光育）1120331

#余正煌
#林智堅
#翁達瑞
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