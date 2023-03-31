越南茶混摻台灣茶竟獲獎 茶商涉詐欺取財起訴

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（中央社記者蕭博陽彰化縣31日電）張姓男子開茶行，購入越南茶葉混摻台灣茶葉參加茶賽獲獎後，以每台斤850元、1300元等販售獲利8萬4200元，彰化地檢署去年7月搜索查扣混茶202盒，全案近日依詐欺取財等起訴。

張姓男子在彰化縣二水鄉、南投縣竹山鎮開設茶行銷售茶葉，也在二水鄉倉庫內烘焙茶葉，卻以每台斤新台幣160元至300元不等價格，民國108年、109年陸續向台中市北屯區一家公司購入越南茶葉，混摻台灣茶葉參加鄉鎮農會舉辦的冬茶、春茶競賽暨展售會。

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農會評審人員評比後給予獎項，張男再將得獎產品以烏龍茶、新品烏龍茶等名義，以1台斤850元、1300元等價格販售，獲利8萬4200元，彰化地方檢察署接獲境外茶葉混充本土茶葉情資，由檢察官劉智偉指揮法務部調查局中部地區機動工作站組成專案小組。

彰化地檢署今天發布新聞稿表示，會同衛生福利部食品藥物管理署中區管理中心、彰化縣政府衛生局等，去年7月22日實施搜索，查扣混充茶葉202盒，檢察官近日偵查終結，依違反刑法販賣虛偽標記商品、詐欺取財等罪嫌起訴，張男繳回犯罪所得8萬4200元。（編輯：郭諭儒）1120331