網售低價品詐騙30人財損逾千萬元 警逮女嫌送辦

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（中央社記者劉建邦台北31日）陳姓女子開設專賣低價生活雜貨的社群媒體粉絲專頁，被害人透過專頁內張貼LINE帳戶加入群組後下單，陳女收款後謊編理由不出貨，約30人上當、財損逾千萬元。刑事局循線逮人送辦。

刑事局電信偵查大隊副大隊長陳志埕今天透過錄製影片表示，近期分析165反詐騙專線統計資料發現，有多名民眾報案遭到以某雜貨舖為名的臉書（Facebook）粉絲專頁詐騙，經查26歲陳姓女子涉嫌，組專案小組偵辦。

警方查出，陳女在臉書設置粉絲專頁，內容提及販售低於市價40%以上的民生物資，例如在知名美式賣場衛生紙原價新台幣400元，她僅賣240元等，誘騙民眾下單。

陳女要求不知情消費者透過臉書張貼的LINE群組連結加入群組，她在群組內持續張貼販售低價日常生活雜貨等訊息，許多民眾未查證及為賺取價差，持續透過群組大量下單。

警方指出，陳女會要求被害人支付全額費用才會出貨，她一開始會寄出部分貨品，但過一段時間後就謊稱遇到檔期導致物流較慢或上游廠商捲款消失等為由無法出貨，被害人事後才知受騙報警。

警方表示，陳女從去年8月起開始詐騙至今年2月底約有30人上當，被害人多為盤商，她得手金額約新台幣1100萬元。專案小組掌握線索後，日前見時機成熟，派員前往陳女位於新北市新店區租屋處逮人。

專案小組順利逮捕陳女，並在現場查獲手機、存簿等贓證物。警詢後，依詐欺罪嫌把陳女移送台北地檢署偵辦。

刑事局呼籲，透過網路購買商品應找商譽良好且合法授權的賣場平台，發現價格異常便宜應保持警覺。反詐騙資訊，可撥165專線或至165官網查詢。（編輯：戴光育）1120331