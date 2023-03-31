地主告北市捷運局還地賠錢 更一審改判不用還地

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（中央社記者謝幸恩台北31日電）捷運信義安和站附近地主認為私有地遭台北市捷運工程局鋪設柏油，請求刨除並還地，一審判地主勝訴。高院更一審今天判捷運工程局須給付31萬多元，但無須刨除路面、返還土地。

全案起於，捷運工程局於民國94年因捷運站工程而借用這塊土地，雙方爭執的這塊土地使用現況可分為2部分，一部分作為道路，另一部分為花圃並預計作為計畫道路。

判決指出，黃姓地主等人認為其土地遭捷運工程局鋪設柏油，提起國賠訴訟請求刨除、回復原狀，並返還土地，須給付新台幣198萬多元，在返還土地前須付月租。

一審判決，捷運工程局須刨除一部分柏油並返還地主，須給付近47萬元，在返還土地日前按月給付地主1萬1550元。捷運工程局不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

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二審認為，地主所爭執的土地，一部分已作為既成道路，並經台北市政府認定具有合乎公共利益的公用地役關係；另一部分土地做為花圃，捷運工程局未舉證將作為計畫道路，判決捷運工程局就花圃土地刨除並返還地主，須給付31萬多元，並在返還土地日前按月給付7649元。

案經捷運工程局上訴，最高法院撤銷判決，發回高院更審。更一審認為，做為花圃的土地確實為都市計畫道路用地，政府得限制其使用人為妨礙都市計畫的使用；若地主受有損害，與刨除影響的公共利益相較起來極小，判決捷運工程局無須刨除、返還土地，仍須給付31萬多元，並在返還土地日前按月給付2750元。可上訴。（編輯：李錫璋）1120331