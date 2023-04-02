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首頁 / 社會

北捷熱心女客舉報攝狼 偕捷警、保全逮人

2023/4/2 12:28
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（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北捷運1名女乘客日前在車廂內竟遭對座「攝狼」偷拍裙底，幸經一旁女民眾見義勇為上前告知，兩女立即按鈴通報站務人員及警方，並於出口處逮捕涉案的39歲陳男送辦。

台北市警察局捷運警察隊今天發布新聞稿表示，第三分隊警員練文彬、黃瑞益19日備勤時接獲通報，有民眾搭乘列車時疑似遭偷拍，立即趕往現場處理。

經調查發現，犯嫌在捷運忠孝新生站上車後，看見車上有名外型亮麗且著短裙的被害人後，便鎖定目標坐在她對面，並趁機以手機偷拍其裙底，幸經犯嫌鄰座的女乘客察覺「攝狼」不法舉止後，見義勇為告知不知情的被害女子，並陪同她到隔壁車廂按下列車緊急通話通報站務人員。

犯嫌見行跡敗露便慌張移至其他車廂，並於忠孝復興站下車朝出口方向逃離，而站長、保全及見義勇為女民眾也緊追在後，終於在出口處將犯嫌順利攔下。

捷警到場後，在犯嫌39歲陳男手機內發現2張偷拍被害人的照片，全案依妨害秘密罪嫌將相關事證移送轄管市警局大安分局續辦。

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捷警隊指出，統計去年1月至今年1月捷運系統內發生的妨害秘密案件共61件，約占捷運系統內刑案比例14.3%，經分析這類犯案手法，通常是於捷運手扶梯或廁間、車廂擁擠處以手機或針孔設備竊錄他人隱私部位。

由於防疫政策鬆綁且天氣回暖，捷運隊提醒，民眾在人潮眾多的捷運車廂內或搭乘手扶梯時，應注意附近有無可疑人士貼近或不明閃光，若有疑似遭偷拍或性騷擾情形，旅客可利用車廂內緊急通話鈕或立即告知捷運站務人員，通報警方到場處理。（編輯：張銘坤）1120402

#捷運
#黃瑞益
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