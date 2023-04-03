巡護船籌建案遭質疑涉弊 海巡署駁斥：絕無不法

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）台北市議員徐巧芯今天表示，海巡署籌建海巡遠洋巡護船計畫，標案某評委疑與特定廠商過從甚密，且過程中流標改為國際標疑雲重重。海巡署對此指出，招標從未發生違法、違紀情事。

徐巧芯今天上午在台北市議會召開記者會表示，海洋委員會海巡署「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」規劃新建2000噸遠洋巡護船6艘，前期規劃於民國111年3月16日決標，採購經費共新台幣2億6000萬元，原本契約應要完成基本設計，包含一般布置、機艙布置等。

她指出，但得標廠商疑只用基本圖即過關、甚至專案管理所應提具體規畫都付之闕如，導致後續標案重新設計，根本是浪費公帑。

徐巧芯說，後續正式開始統包案，今年1月11日招標，第1次就流標；今年4月6日將二度招標，竟改成「國際標」，且裡面內含中科院、平戰轉換資料，難道不怕外流給國外廠商曝光國家機密。

她指出，艦隊分署某官員名列多項標案評審委員，雖因職位列入評委，但傳他經常藉由國外出差行程，主動邀請標案特定廠商，毫不避嫌，認為政風監察單位應主動介入調查。

對此，海巡署艦隊分署下午透過新聞稿回應表示，分署針對國艦國造重大採購專案都依相關法規辦理招標作業，從未發生違法、違紀情事。

海巡署艦隊分署指出，有關籌建海巡遠洋巡護船發展計畫專案管理案招標作業於去年3月11日完成，得標廠商計畫111年至120年新建遠洋巡護船全案推動及指派驗船師現場監造工作。

海巡署艦隊分署表示，得標廠商擬定全案需求規範經核定後，依政府採購法進行此計畫「設計建造統包案」公開招標，預定今年4月7日進行開標作業，後續將依相關法規，由此案採購評選委員會9名委員，包含外聘5名專家學者，辦理「最有利標」評選作業，評選出最有利標廠商1家得標。

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海巡署艦隊分署指出，此案符合GPA協定公告自始都採「國際標」辦理，未有指稱中途變更一事。海巡署巡護船武器配置不同於巡防艦，承造船廠僅負責預留武器配置位置，相關武器系統是由中科院獨立作業，有關參數都有保密措施，以防外洩。

針對某官員遭質疑擔任評委卻與特定廠商接觸甚密，海巡署表示，經查目前並無廠商依採購法提出迴避事由，為求慎重，已指示政風單位專案調查，秉持「勿枉勿縱、決不護短」原則嚴正處理。（編輯：戴光育）1120403