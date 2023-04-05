相差24歲姊弟戀情侶聯手販毒 中市警查獲送辦

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台中市警察局5日宣布破獲以林姓女子為首的販毒集團，查扣毒品海洛因3包毛重3.43公克、毒品安非他命6包毛重24.55公克及手機2支等贓證物。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 112年4月5日

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市警察局今天宣布破獲販毒案，50歲林姓女子與26歲李姓男友承租透天民宅作為販毒據點，遭警方查獲後，男友雖試圖一肩扛責，但警方蒐證齊全，將2人移送法辦。

台中市警察局刑事警察大隊偵六隊副隊長林佳億接受媒體聯訪說明，以林姓女子為首的販毒集團，在大甲地區承租透天民宅，並對外販售第一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命牟利。

警方日前報請台中地檢署檢察官指揮，持台中地方法院核發的搜索票暨地檢署核發的拘票，會同市警局大甲分局緝捕林女及李姓男友到案，並查扣毒品海洛因3包毛重3.43公克、毒品安非他命6包毛重24.55公克及手機2支等贓證物。

警方指出，全案詢後將2人依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，並經檢察官以販賣第一、二級毒品罪起訴在案。

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警方偵辦過程中發現，林女與男友年齡雖差距24歲，甚至男友比林女兒子年紀還小，但2人卻在大甲區租屋共組愛巢，並以此做為販毒據點，邀約毒品施用者到住處購買毒品，並於租屋處四周裝設監視器，以躲避警方查緝。

經警方多日蒐證後，動員優勢警力一舉將林女等人查緝到案，警方指出，李姓男友在2人落網時，一再向警方告知販毒情事是個人所為與林女無關，讓林女數度感動落淚，但經警方告知相關販毒事證均已蒐證完備，李姓男友才沉默不語。（編輯：黃世雅）1120405