重症婦嘴巴遭黏膠帶還用口罩遮掩 看護被起訴

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）周姓女看護受僱在醫院照顧重症劉姓老婦，因不滿劉婦吵鬧，拿透氣膠布和封箱膠帶黏貼在劉婦嘴巴，再幫劉婦戴上口罩掩飾犯行，基隆地檢署偵辦後起訴周女。

根據基隆地檢署起訴書，周女曾受過照顧服務員訓練結業，可預見以物品掩住年老、具肺炎、心衰竭等重症病者的口、鼻等呼吸器官，可能造成患者無法吸入足夠氧氣導致傷害。

周女於民國111年11月18日晚間在基隆長庚醫院病房內照顧劉婦，因劉婦持續吵鬧而心生不悅，以透氣膠布和封箱膠帶黏貼在患有出血性腦中風、肺炎、心衰竭等疾病的劉婦嘴巴，影響劉婦呼吸，再幫劉婦戴上口罩遮掩犯行，直到住院醫師例行巡房發現，將膠布和膠帶撕下。

劉婦的孫子得知後，對周女提出殺人未遂告訴，周女在檢方偵訊時坦承以透氣膠布和封箱膠帶黏貼在劉婦嘴部，藉以防止劉婦持續吵鬧。

檢察官調查，認為周女將劉婦嘴巴封住，尚留有鼻子可供氧氣輸入及輸出，且周女若有意讓劉婦死亡，理應會選擇避開護理師、醫師巡房時間，以確保犯罪時不受他人阻擾，因此依重傷害未遂罪起訴周女。（編輯：唐聲揚）1130122