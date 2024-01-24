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首頁 / 社會

攀登台中池有山失溫迷航 消防局救援2人下山

2024/1/24 14:46（1/24 14:56 更新）
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46歲陳男與50歲陳女一行2人23日到台中和平池有山攀登，途中陳男失溫，且因積雪2人迷失方向，消防局獲報連夜上山救援。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年1月24日
46歲陳男與50歲陳女一行2人23日到台中和平池有山攀登，途中陳男失溫，且因積雪2人迷失方向，消防局獲報連夜上山救援。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年1月24日
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（中央社記者蘇木春台中24日電）受寒流影響高山積雪，陳男等2人昨天到台中池有山攀登，途中陳男失溫，且因積雪2人迷失方向，向警消報案求助，經救難人員上山救援，今天由直升機載送2人下山，幸送醫皆無大礙。

受寒流影響，中央氣象署發布低溫特報，台中市為橙色燈號（非常寒冷）區域，22日至24日平地氣溫有攝氏10度以下機率，北台灣海拔1000公尺左右山區、中南部及花東地區2000公尺以上高山都降雪。

台中市政府消防局今天表示，23日晚間6時55分接獲50歲陳女報案指，她與46歲陳男一行2人，要前往和平區武陵四秀之一的池有山攀登，行經池有名樹附近時，陳男有失溫現象，且因山上積雪深厚，部分路徑無法辨識向消防局求助。

陳女表示，2人原預定前往新達山屋，未攜帶帳篷，僅帶簡易式睡袋，途中迷失方向，消防局當晚立即派遣梨山分隊4人上山前往救援。

經救難人員連夜前往，於今天凌晨3時50分接觸陳女等2人，陳男因背部及腰部疼痛、無法行走，由救難人員先紮營安置，並通報消防署申請空勤總隊直升機吊掛救援，並在今天上午6時50分啟程前往吊掛點。

空勤總隊直升機於今天上午8時45分，順利將陳女等2人吊掛成功，於9時6分載送降落在台中東勢河濱公園，陳男有失溫狀況、意識清醒，送東勢農民醫院救治，陳女陪同就醫無不適。（編輯：謝雅竹）1130124

受寒流影響高山積雪，陳男等2人23日到台中池有山攀登，途中陳男失溫，且因積雪2人迷失方向，消防員上山前往救援，24日由空勤總隊直升機載送下山。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年1月24日
受寒流影響高山積雪，陳男等2人23日到台中池有山攀登，途中陳男失溫，且因積雪2人迷失方向，消防員上山前往救援，24日由空勤總隊直升機載送下山。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年1月24日
#台中市政府消防局
#寒流
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