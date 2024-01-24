假借投資境外基金吸金逾14億 檢警調約談25人

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（中央社記者林長順台北24日電）阿格斯交易所許姓總裁等人涉嫌未經許可在台販售境外基金，不法吸金超過新台幣14億元，台北地檢署昨天指揮刑事局、調查局兵分16路搜索，並約談許男等25人。檢察官訊後將許男聲押禁見。

檢警調獲報，許男與林姓男子等人在香港註冊阿格斯交易所，自稱為澳洲外匯券商ACDEX，自民國108年至112年間對外佯稱可透過所屬交易平台，投資「雙倉對沖外匯息差交易」。但實際上並未將投資人投資款進行外匯保證金交易。

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檢警調調查，林男與一名劉姓男子合作，以劉男所控制未經核准設立的豐盛環球公司，招攬所代理銷售的境外基金，謊稱投資的基金將投入平台向澳洲ACDEX券商下單，宣稱年報酬率為14%，後來因無法支付投資人利息，犯行才曝光。不法吸金約4865萬美元（折合新台幣14億7434萬元）。

台北地檢署昨天指揮刑事警察局、調查局台北市調處兵分16路搜索，並約談許男、林男等25人到案。檢察官複訊後，依違反銀行法等罪將許男等人聲請羈押禁見。檢察官並向法院聲請查扣犯嫌相關動產與不動產約新台幣1億1500萬元。（編輯：陳清芳）1130124