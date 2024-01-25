台南新營民宅火警母子不治 女童搶救中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市新營區1間透天厝民宅今天下午發生火警，消防人員在2樓浴室救出林姓女子及其1對年幼兒女，呈現心肺功能喪失狀態，經送醫搶救女童恢復呼吸及心跳，林女及男童不治。

台南市政府消防局於下午2時30分左右獲報，指稱在新營區中正路1間透天厝民宅1樓處起火，疑似有人受困，陸續調派人車前往救援，消防人員抵達後出水搶救，並派員進入屋內搜索，火勢於2時54分控制。

消防人員陸續從2樓浴室救出3人，分別為32歲林姓女子及3歲男童、5歲女童2名兒女，皆意識不清呈現OHCA（到院前心肺功能喪失）狀態，隨即安排救護車送往衛福部新營醫院、柳營奇美醫院搶救，女童經過搶救後恢復生命徵象，但仍有生命危險，林女及男童先後宣告不治。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市消防局初步調查發現，火勢主要燃燒1樓客廳與2樓前半臥室，燃燒面積約30平方公尺，未裝設住警器，初判起火點在1樓客廳，詳細原因由火災調查科進一步釐清。

台南市消防局呼籲民眾踴躍裝設「住宅用火災警報器」，以提早預警火災發生，增加應變與避難逃生時間，降低火災傷亡風險，另外，避難逃生切勿躲在浴室，因浴室門易被大火燒、熔毀，且濃煙會竄入，若無法往樓下室外逃生，就在房間關門，並把門縫堵住，以防濃煙竄入。（編輯：黃世雅）1130125